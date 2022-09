Nie siedź w domu w weekend, idź na wycieczkę z PTTK – jesień w dolinkach Kluczwody i Wedonki

Najbliższa wyprawa odbędzie się już w niedzielę 4 września, a jej tytuł to „Jesień w dolinkach Kluczwody i Wedonki” . Trasa liczy około 12 km, a jej punkty to: Zelków – Dolina Kluczwody – Pietraszówka – Łysa Góra – Wąwóz Podskalański – Jaskinia Borsucza – Dolina Wedonki – Modlnica (zabytkowy dwór, kościół drewniany) – Modlniczka (skraj) – Skotnica – Tomaszowice Dwór.

Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu oraz ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Dla chętnych do udziału w tej wycieczce zbiórka na pętli autobusowej KMK Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 8:45. Odjazd autobusu nr 248 o godz. 9, a wymarsz na trasę z Zelkowa ok. 9:35. Powrót do Krakowa jest planowany ok. godz. 17.

Organizatorzy zachęcają również uczestników do zdobywania odznaki „Miłośnik okolic Krakowa”. Tę trzystopniową odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył 12 lat i weźmie udział w określonej liczbie wypraw odbywających się w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”: dla stopnia brązowego – 15 wycieczek, srebrnego – 30, złotego – 50.

Podczas wycieczek można również zdobywać różne odznaki krajoznawczo-turystyczne PTTK, m.in.: Odznaki Turystyki Pieszej (OTP), odznakę „Miłośnika Jury”, Górską Odznakę Turystyczną (GOT PTTK), odznakę „Turysta Senior” czy odznakę „Twierdza Kraków” (w stopniu brązowym).