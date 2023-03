„Nie mów mi, kim mam być. Tylko nie mów mi, jak mam żyć”. Nowy singiel krakowskiego zespołu Lor - "Przedwczoraj"

W skład zespołu Lor wchodzą cztery utalentowane artystki z Krakowa – Paulina Sumera, Julia Skiba, Julia Błachuta i Jagoda Kudlińska, które tworzą najnowszy album we współpracy z braćmi SARAPATA.

- Tendencja społeczna jest raczej taka, żeby mówić o pozytywnych rzeczach, patrzeć na życie optymistycznie i za wszelką cenę pokazywać innym tylko dobre wibracje. „Przedwczoraj” stawiamy jako kontrę do tego założenia, bo my same nadal uczymy się jeszcze tego, że nie zawsze trzeba zaciskać zęby i udawać, że wszystko układa się świetnie, kiedy ewidentnej tak nie jest - mówią artystki.

Singiel „Przedwczoraj” upewnia nas w tym, że to bardzo ważne, abyśmy nie ignorowali naszych negatywnych uczuć, bo w końcu one też są częścią naszego życia i to, jak radzimy sobie z nimi, wpływa na naszą jakość życia. Warto zdać sobie sprawę z tego, że mówienie o tym, co nas trapi i co jest nie tak, może pomóc nam znaleźć wsparcie i zrozumienie u innych ludzi.