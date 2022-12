Nie ma nikogo jak ona. Filmowa biografia Whitney Houston w kinach od 23 grudnia

Od dziecka była wychowywana na gwiazdę popu. I stała się nią w połowie lat 80. Wszyscy znamy takie hity, jak „I Wanna Dance With Somebody”, „Saving All My Love For You” czy „I Will Always Love You”. W sumie jej płyty sprzedały się w nakładzie ponad 200 milionów egzemplarzy. Magazyny „Billboard” i „Rolling Stone” uznały ją za jedną z najważniejszych artystek wszech czasów. Niestety: życie piosenkarki zakończyło się tragicznie w 2012 roku.

„Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody” to fabularyzowana biografia wokalistki, w którą wciela się Naomi Ackie.