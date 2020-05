Nie ma koronerów! Nie wiadomo kto stwierdzi zgon zmarłego na Covid-19!

Dr Lesław Szot z NZOZ Przychodni Lekarskiej w Limanowej z całą pewnością nie udałby się do pacjenta, zmarłego w domu na Covid-19. - Powinien to zrobić koroner, którego nie ma. Ja nie dysponuję niezbędnym wyposażeniem, mógłbym więc doprowadzić do transmisji koronawirusa. Nie widząc wyjścia, zwróciłbym się o pomoc do starosty – konstatuje Szot.

Wojewoda małopolski chciałby problem rozwiązać systemowo, czyli ustanowić koronera, zadaniem którego byłoby stwierdzanie zgonu poza szpitalem, ustalanie jego przyczyn, sporządzanie protokołu i karty zgonu. Nie jest to jednak proste. - Odbyliśmy wstępne rozmowy z kandydatami (zgłoszonymi za pośrednictwem starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w województwie). Dodatkowo ogłosiliśmy na stronie internetowej Urzędu informację o poszukiwaniu kandydatów na ww. stanowisko. Aktualnie trwają ustalenia dotyczące zasad wynagradzania, co jest niezbędnym elementem dla podpisania stosownych umów – czytamy w odpowiedzi biura prasowego wojewody. Czy i kiedy to nastąpi? Wiadomo, że lekarze do takiej pracy się nie garną, a jeżeli już to oczekują sowitej zapłaty.