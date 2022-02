Nie lekceważ COVID-19 – zaszczep się! Ukłucie to najskuteczniejsza broń w starciu z koronawirusem! Wszystko o kwarantannie i izolacji

Szczepienia to najskuteczniejsza broń w starciu z koronawirusem

W województwie małopolskim do tej pory wykonano ponad 4,3 mln szczepień. Ponad 52 proc. Małopolan ciągle jeszcze nie zdecydowało się jednak na wizytę w punkcie szczepień. Po dawkę przypominającą do tej pory zgłosiło się ponad 860 tys. osób.

Znajdź swój punkt szczepień

Choć liczba zachorowań na COVID-19 w naszym regionie w ostatnich dniach wyraźnie zmalała, lekarze nie mają wątpliwości, że to nie powód, by rezygnować z profilaktyki. Szczepienia to bowiem najskuteczniejsza broń w starciu z koronawirusem, jaką obecnie dysponujemy. Preparaty zmniejszają ryzyko choroby, a jeśli do jej rozwoju jednak dojdzie, łagodzą przebieg i prawdopodobieństwo pobytu w szpitalu oraz zgonu.