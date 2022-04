Nie lada gratka, Teatr Słowackiego wyprzedaje fotele z widowni Anna Piątkowska

Teatralne fotele można będzie ustawić we własnym domu Bartek Cygan

W maju rozpocznie się remont Dużej Sceny Teatru Słowackiego, który obejmie, m.in. wymianę foteli na widowni. Od września widzowie zasiądą w nowych, a te zdemontowane trafią do sprzedaży. W najbliższą sobotę, 9 kwietnia, będzie okazja, by teatralny fotel już wkrótce móc ustawić we własnym pokoju.