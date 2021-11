"Nie dla dorożek" już w Radzie Miasta. Pod obywatelskim projektem uchwały autorstwa KSOZ podpisało się 835 krakowian

"Pod obywatelskim projektem uchwały zakazującej funkcjonowania dorożek konnych w Krakowie, który dzisiaj (17.11.2021) złożyła w Radzie Miasta prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt Agnieszka Wypych podpisało się 835 mieszkańców.

To znacznie więcej niż wymagane minimum, ponieważ do wniesienia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Krakowie wystarczy 300 podpisów. Dlatego dziękujemy mieszkańcom za wspaniałe przyjęcie naszej inicjatywy i mocne poparcie naszego żądania, aby do końca przyszłego roku z ulic Krakowa ostatecznie zniknęły dorożki konne.

Nasz projekt zobowiązuje Prezydenta Miasta Jacka Majchrowskiego m.in. do wprowadzenia zakazu wjazdu dorożek konnych na Rynek Główny oraz likwidacji postoju dorożek na Rynku, a jako ostateczny termin wprowadzenia postulowanych zmian wskazujemy 31 grudnia 2022 roku. Uważamy bowiem, że wykorzystywanie cierpienia koni w celach rozrywkowych to szkodliwy anachronizm, który nie powinien występować w przestrzeni publicznej naszego miasta.