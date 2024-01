Neurotyczna atmosfera i eksperymentalne brzmienia. Darmowy koncert Mav w Dworku Białoprądnickim w Krakowie

Artystka, swoim niejednoznacznie poprowadzonym wokalem, dodaje głębi muzyce, zapraszając słuchaczy do odkrywania nowych warstw dźwięków i emocji. Jej osobowość i charyzma są jak magnes, przyciągając uwagę zarówno do jej artystycznej wyrazistości, jak i do samych kompozycji. Debiutancki album Mav mabyć jednym z najbardziej oczekiwanych wydawnictw muzycznych tego roku. Zanim go poznamy, będziemy mieli okazję do posłuchania przygotowanych nań piosenek na żywo 2 lutego o godz. 19 w Dworku Białoprądnickim.