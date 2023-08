Nazbieraliśmy pełne koszyki grzybów, jak je teraz przyrządzić?

Grzyby to bardzo popularny składnik w kuchni. Można je wykorzystać na wiele sposobów, np. do zup, sosów, sałatek, pizzy czy makaronów. Możemy się rozkoszować smakiem świeżo zebranych, czasem jednak kosze są tak pełne, że musimy nadmiar zagospodarować.

Wojciech Gawor

Grzybobranie to Nasz sport narodowy i świetny sposób na relaks oraz aktywny wypoczynek.

Wytrawny grzybiarz jest w stanie korzystać nawet ze stu jadalnych gatunków. Z zasady skupiajmy się na dobrze Nam znanych i sprawdzonych. Nie ma sensu ryzykowanie pomyłki.

Pamiętajmy, że niektóre gatunki grzybów są śmiertelnie trujące.

Przed zbieraniem grzybów warto zapoznać się z ich wyglądem i cechami charakterystycznymi, poczytać, oraz skonsultować się z ekspertem. Zbierajmy do przewiewnych koszyków, torba plastikowa, tylko w awaryjnych sytuacjach. W przypadku grzybów leśnych, należy je dokładnie oczyścić i sprawdzić pod kątem obecności robaków lub innych szkodników. Specjaliści odradzają łączenie grzybowej kolacji z alkoholem. Grzyby szybko ulegają rozkładowi, szczególnie, kiedy jest ciepło i są szczelnie zamknięte.

Jak rozkoszować się świeżo zebranymi grzybami?

Smażone grzyby

Grzyby można usmażyć na patelni z dodatkiem masła lub oleju. Można dodać do nich cebulę, czosnek lub zioła. Do smażenia najlepiej nadają się gatunki blaszkowe, mają stosunkowo mało wilgoci w przeciwieństwie do rurkowych. Czyli takie jak rydze, opieńki, gołąbki czy kurki. Mniej popularne, jak siedzunie i lejkowce dęte, też są rewelacyjne z patelni. Ale i maślaki, jeżeli nie są zbyt nasączone wodą, choć wszystko jest kwestią naszych gustów kulinarnych i przyzwyczajeń. Kanie możemy dodatkowo panierować jak kotlety schabowe, podobnie warto potraktować plastry czasznicy olbrzymiej. Podczas smażenia nie nadużywamy temperatury, większość gatunków wymaga obróbki termicznej, więc lepiej wolniej, a dobrze wysmażyć, mniejsze też jest ryzyko przypalenia naszych smakołyków.

Grzyby duszone

Dusić możemy wszystkie jadalne gatunki, może tylko kań szkoda. Wpierw podsmażamy cebulkę, potem grzybki, aż puszczą sok, możemy dodać bulion, a przyprawy wedle własnego uznania. Dusimy cierpliwie, do pożądanej gęstości, można na koniec dodać śmietankę, lub śmietanę kwaśną, znów wedle indywidualnych upodobań.

Zupa grzybowa

Grzyby można wykorzystać do przygotowania pysznej zupy grzybowej. Tu praktycznie w grę wchodzą wszystkie rodzaje grzybków. Wspaniała jest kurkowa, całkiem inna z opieniek, czy borowików.. Do przygotowania zupy potrzebne będą oczywiście grzyby, podsmażona cebula, bulion, ziemniaki i przyprawy. Można dodać jarzyny, koperek i finalnie zabielić śmietaną. Twórczo fantazjujmy, ale najlepiej skupić się na indywidualnym smaku grzybka. Risotto z grzybami

Risotto to danie kuchni włoskiej, które można przygotować z dodatkiem grzybów. Do jego przygotowania potrzebne będą ryż arborio, cebula, bulion warzywny, białe wino i parmezan.

Zapiekanka z grzybami

Grzyby można wykorzystać do zaserwowania pysznej zapiekanki. Do jej przygotowania potrzebne będą uduszone grzyby, cebula, ser żółty i pieczywo. Na surowo

Bez obróbki termicznej, jako dodatek do sałatek, możemy spożywać pieczarki, kurki i jadalne gołąbki, popularnie znane, jako surojadki - ale te dla zaawansowanych grzybiarzy, łatwo pomylić gatunki jadalne z wręcz trującymi.

Ale jak poradzić sobie, kiedy szczęście Nam dopisze i nie jesteśmy już w stanie rozkoszować się potrawami ze świeżych grzybów? Musimy je, zatem, przygotować na smutny czas, kiedy w lasach zrobi się pusto.

Grzybki marynowane

Do marynaty wybieramy młode egzemplarze, by efektownie wyglądały w słoiku i finalnie na talerzu. Grzyby musimy podgotować, ułożyć w słoiczkach, zalać octową marynatą. Skład marynaty zależy od upodobań i fantazji, ważne by zawierała wystarczającą ilość konserwantów, czyli octu, soli i cukru. Ciekawym pomysłem są kanie, smażone i marynowane.

Kiszenie grzybów

Najczęściej kisimy rydze i opieńki. Te drugie trzeba przegotować. Proces kiszenia wymaga doświadczenia jak przy ogórkach, są różne szkoły. Efekt wart wypróbowania tej metody. W sieci znajdziemy wiele procedur.

Suszenie

Suszymy głównie rurkowce, czyli borowiki, podgrzybki, czy koźlarze. Można jednak wysuszyć kanie lub opieńki. Grzybów nie myjemy, należy je starannie oczyścić, odrzucić robaczywe, pokroić, by schły równo. Suszymy w temperaturze pokojowej, lub w piekarniku. Możemy też skorzystać z elektrycznych suszarek. Po wysuszeniu, należy koniecznie przestrzegać szczelności przechowywania, łatwo padają ofiarą moli. Tak zabezpieczone grzybki, będą dostępne cały rok, niezbędne do świątecznych uszek i bigosów lub pasztecików, idealne do zup i sosów. Mrożenie

Zamrażanie grzybów polega na umieszczeniu ich w zamrażarce w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Niektóre gatunki źle znoszą mrożenie i nabierają goryczki. Pasteryzowanie

Grzybki blanszujemy, następnie dobrze posolone, pakujemy do słoików i kilkakrotnie pasteryzujemy.

Mając takie zapasy, odpowiednio spreparowanych grzybów, będziemy mieli mogli cieszyć się ich unikalnymi smakami przez cały rok.

