Nawoływał do przemocy w stosunku do Róży Thun. Ma wyrok i przeprosi eurodeputowaną

5 stycznia 2018 r. Posłanka umieściła na portalu film i wpis: „Polski zamęt Róża Thun walczy o swój kraj”. Tomasz B. dopisał komentarz „na stos szmatę”.

Nie przyznawał się do winy i przekonywał, że wiele osób miało dostęp do jego komórki i to one mogły dokonać takiego wpisu. Mógł to zrobić jego 13 - letni syn, żona lub koledzy z pracy. Sąd nie uwierzył w te zapewnienia.

- Bo zarówno żona, jak i syn oskarżonego mieli swoje telefony komórkowe i swoje konta na Facebooku – zauważył sędzia Andrzej Solarz.

Thun opowiadała przed sądem, że nasiliły się wpisy i groźby na jej temat od 2017 r., gdy jeszcze w Katowicach pojawiły się jej i innych polityków portrety zawieszone na szubienicach. Thun nie korzysta z ochrony i zwiększyło się po tych zdarzenia jej poczucie zagrożenia. Sąd skazując Tomasza B. zauważył, że w jego przypadku okolicznością obciążającą była pogarda dla osób o odmiennych poglądach politycznych.