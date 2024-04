Naukowcy z Krakowa opisali polimer, który neutralizuje groźny wirus Zika przenoszony przez komary

Niestety u niewielkiej części osób zakażenie może prowadzić do Zespołu Guillaina-Barrégo, neuropatii czy zapalenia rdzenia. Jednak szczególnie niebezpieczny jest w przypadku zakażenia kobiet w ciąży, powodując mikrocefalię (tzw. małogłowie) oraz inne wrodzone nieprawidłowości i zgony u noworodków. - Obecnie nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców Polski, jednak zmiany klimatu prowadzą do szybkiego poszerzania się jego zasięgu geograficznego, a pierwsze przypadki notowano już na południu Europy - zwracają uwagę przedstawiciele krakowskiej uczelni.

Wirus Zika jest spokrewniony z wirusami wywołującymi m.in. gorączkę denga, żółtą gorączkę, gorączkę Zachodniego Nilu, kleszczowe zapalenie mózgu czy japońskie zapalenie mózgu. Główną drogą zakażenia człowieka są ukąszenia komarów należących do gatunków z rodzaju Aedes. Wykazują one aktywność w ciągu dnia, w szczególności o poranku oraz późnym popołudniem i występują zarówno na terenach wiejskich, w lasach tropikalnych, jak i w miastach. Wirus jest też przenoszony drogą płciową i z ciężarnej kobiety na dziecko.

