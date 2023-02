Naukowcy rozszyfrowują mechanizm metamorfozy u owadów. Ustalenia zespołu z udziałem badaczy z UJ

- Ogromna część postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach w zrozumieniu procesu metamorfozy, wynika z zastosowania nowych technologii pozyskiwania danych genomowych i ich analizy z wykorzystaniem bioinformatyki - wskazuje dr Guillem Ylla, kierownik Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Ważnym odkryciem na drodze do "rozszyfrowania" mechanizmu metamorfozy było stwierdzenie, że czynnik zwany E93 determinuje przemianę osobnika młodego w dorosłego u wszystkich owadów, zarówno tych przechodzących metamorfozę prostą, jak i całkowitą. Jednak, jak zauważa prof. Xavier Bellés z hiszpańskiej Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Wyższa Rada Badań Naukowych), wciąż tajemnicą pozostawało, w jaki sposób metamorfoza prosta ewoluowała do całkowitej i jaki genetyczny czynnik zadecydował o tym ewolucyjnym przejściu.

- Świeżo opublikowane w prestiżowym amerykańskim czasopiśmie PNAS ("The Proceedings of the National Academy of Sciences") wyniki badań, które prowadzone były wspólnie przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Biologii Ewolucyjnej w Barcelonie, rzucają światło na istotne aspekty tej niewiadomej. Rezultaty prac naukowych wskazują, że poziom akumulacji czynnika E93 w trakcie rozwoju embrionalnego owadów może mieć kluczowy wpływ na ten proces - przekazuje Kinga Mieszaniec-Nowak z biura prasowego UJ.