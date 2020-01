Nauka dla dorosłych nie musi być droga! Ucz się na bezpłatnych kierunkach!

Po skończeniu szkoły średniej niekoniecznie trzeba iść na studia. Zawodu można równie dobrze nauczyć się na kursach w szkołach policealnych. Co więcej, nauka ta może być bezpłatna. Oferta takich darmowych kursów jest naprawdę spora.

Bezpłatna nauka dla dorosłych

By zapisać się na bezpłatne zajęcia w szkołach policealnych, nie ma znaczenia wiek, poziom wykształcenia czy sytuacja finansowa. Jedyne warunki to ukończenie 18 lat oraz chęć podjęcia nauki. Nauka jest całkowicie bezpłatna, wyłączny koszt to czas poświęcony nauce i wysiłek włożony w zdobycie wiedzy. W szkołach Żak można podjąć naukę na wielu bezpłatnych kierunkach – oferta jest dość szeroka. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w weekendy, dzięki czemu można uczyć się i pracować jednocześnie. Nie ma konieczności porzucania dotychczasowego zatrudnienia. Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, a kadra dydaktyczna to osoby z doświadczeniem, pracujące w danym zawodzie.

Kierunki bezpłatne to: technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik archiwista, technik BHP, florysta, opiekun medyczny (kierunek stacjonarny), technik masażysta (kierunek stacjonarny), technik usług pocztowych i finansowych, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej.

Szkoły nie pobierają także opłat za wydanie legitymacji oraz zaświadczeń. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Procedura rekrutacyjna jest uproszczona do minimum. Aby zostać słuchaczem bezpłatnego kierunku, wystarczy odwiedzić sekretariat szkoły lub wypełnić formularz online. Do zapisu potrzebne są tylko dowód osobisty i świadectwo ukończenia szkoły, w przypadku szkół policealnych lub medycznych – oczywiście niezbędne jest świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Poniżej krótki opis czterech wybranych, bezpłatnych kierunków. W ramach bezpłatnej nauki dla dorosłych można podjąć naukę np. na kierunkach: technik usług kosmetycznych, technik administracji, florysta czy technik BHP.

Technik usług kosmetycznych

Nauka na tym kierunku obejmuje następujące zagadnienia: anatomia, chemia kosmetyczna, dermatologia, działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym, język obcy w kosmetyce, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała, kosmetyka pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltu, podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce, podstawy przedsiębiorczości, zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu, zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp, zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała, BHP w salonie kosmetycznym, dietetyka, wizaż w pracy kosmetyczki, elementy wizażu i zabiegi pielęgnacyjne okolic oka.

Po ukończeniu kierunku można podjąć pracę w: gabinetach i salonach kosmetycznych, centrach urody, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach, ośrodkach SPA, salonach fryzjerskich, studiach stylizacji, studiach wizażu. Można także otworzyć własną działalność.

Więcej informacji na temat kierunku można znaleźć na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-uslug-kosmetycznych.

Technik administracji

Bezpłatna nauka dla dorosłych na tym kierunku obejmuje następujące zagadnienia: działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, język obcy w administracji, podstawy finansów publicznych, podstawy prawa cywilnego, podstawy przedsiębiorczości, postępowanie w administracji, podstawy statystki, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, dokumentacja stosunku pracy, formy działania administracji, źródła prawa administracyjnego, struktura organów administracji, dokumentacja biurowa działalności gospodarczej, organizacja pracy biura, redagowanie dokumentów, przechowywanie dokumentów, wstęp do postępowania w administracji, postępowanie egzekucyjne w administracji.

Po ukończeniu szkoły można podjąć pracę w: administracji państwowej i samorządowej, firmach konsultingowych, fundacjach, w doradztwie w zakresie obsługi jednostek administracyjnych.

Więcej informacji na temat kierunku można znaleźć na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-administracji.

Florysta

Nauka na tym kierunku obejmuje następujące zagadnienia: język obcy we florystyce, kompozycje florystyczne, kulturowe podstawy florystyki, materiałoznawstwo nieroślinne, materiałoznawstwo roślinne, podstawy przedsiębiorczości, przedsiębiorstwo florystyczne, środki wyrazu twórczego, wykonywanie kompozycji florystycznych, wykonywanie kompozycji funeralnych, wykonywanie kompozycji okolicznościowych, konstrukcje floralne, wykonywanie dekoracji wnętrz i aranżacji obsadzonych, sprzedaż i usługi we florystyce.

Po ukończeniu nauki można podjąć pracę w: kwiaciarniach, pracowniach florystycznych, domach weselnych, magazynach wnętrzarskich, firmach zajmujących się planowaniem zieleni. Można także prowadzić kursy i szkoleniach, doradzać w zakresie konserwacji zieleni czy otworzyć własną działalność.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/florysta.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpłatna nauka dla dorosłych na tym kierunku obejmuje następujące zagadnienia: ergonomia w procesie pracy, język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, ocena ryzyka zawodowego, podstawy prawa pracy, podstawy przedsiębiorczości, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zagrożenia w środowisku pracy, postawy techniki, obiekty techniczne, maszyny i urządzenia techniczne (prace szczególnie niebezpieczne), badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy, ocena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwsza pomoc i ochrona środowiska, świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy.

Po ukończeniu szkoły można pracować w: dużych korporacjach, firmach budowlanych, szkoleniowych, firmach zajmujących się doradztwem w zakresie BHP, konsultingu. Można także otworzyć własną działalność.

Więcej na temat tego bezpłatnego kursu dla dorosłych na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy--technik-bh

A może dwa kierunki i rabat?

Konkurencja na rynku pracy jest duża, rosną także wymagania pracodawców w stosunku do pracowników. Dlatego warto ciągle się dokształcać i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. W szkołach Żak docenia się osoby, które chcą kształcić się na dwóch kierunkach, przyznając im atrakcyjny rabat. Na czym to polega? Otóż aktywni słuchacze kierunków bezpłatnych mogą otrzymać zniżkę 25% na wybrany kierunek płatny. Warunkiem uzyskania zniżki jest co najmniej 50% frekwencja na zajęciach w każdym miesiącu nauki. Jest to ciekawa oferta pozwalająca na połączenie całkowicie bezpłatnej nauki dla dorosłych z nauką płatną, ale w atrakcyjnej cenie. Można na przykład połączyć naukę na bezpłatnym kierunku technik usług kosmetycznych z płatnym kierunkiem manikiurzystka czy bezpłatnym kierunkiem florysta z płatnym kierunkiem aranżacja ogrodów. Ukończenie kolejnego kierunku, zwłaszcza powiązanego z pierwszym, może pomóc w znalezieniu lepszej pracy.