Natalia Nykiel zaprasza do swego królestwa. Premiera nowej płyty popularnej piosenkarki 18 lutego

Materiał na album „Regnum” Natalia zrealizowała pod okiem swego stałego producenta – Michała „Foxa” Króla”. To najbardziej różnorodny zestaw piosenek, jaki para ta przygotowała od początku swej współpracy. Jest tutaj miejsce na stylowy electro-pop, ciągle modne reminiscencje z lat 80., zaskakujący reggaeton, a nawet... amerykańskie country. Muzyce tej towarzyszą autorskie teksty Natalii, w których wokalistka rozlicza się z trudnym czasem pandemii.

Natalia Nykiel przyzwyczaiła nas do tego, że każda jej kolejna płyta jest koncepcyjnym wydawnictwem. Tym razem poszła o krok dalej i z pomocą artystów Łukasza Zabłockiego i Zuzy Słomińskiej wykreowała wielowymiarowy audiowizualny świat, po wejściu do którego zrozumiemy, że nic nie będzie dla nas już tak oczywiste, jak mogłoby nam się wydawać. Do współpracy przy albumie Natalia zaprosiła też Piotra Roguckiego, z którym wspólnie wykonali utwór „List za widokrąg”.