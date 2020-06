Natalia Kukulska zamieniła kompozycje Fryderyka Chopina w piosenki na płycie "Czułe struny"

FLESZ - Komu rząd dopłaci do wakacji?

W tym roku wypada 210 rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Z tej okazji wielu artystów podejmuje się różnych projektów, które mają ją uświetnić. Są to przeważny wykonawcy z kręgu muzyki klasycznej. Na najbardziej niezwykły pomysł wpadła jednak wokalistka ze sceny rodzimego popu – Natalia Kukulska. Postanowiła ona bowiem zamienić wybrane kompozycje Chopina na... piosenki. Tak narodziło się dziesięć utworów, które trafią na płytę zatytułowaną „Czułe struny”.

Jest to bez wątpienia największa produkcja w tym roku na naszej scenie muzycznej. W sumie w projekt zostało zaangażowanych bowiem ponad stu wykonawców. Wybrane dzieła Chopina po raz pierwszy w historii zostały opracowane w formie utworów symfonicznych, do których powstały teksty. Dostały one nową, wielowarstwową oprawę od pięciu cenionych polskich kompozytorów i aranżerów: Krzysztofa Herdzina, Nikoli Kołodziejczyka, Adama Sztaby, Pawła Tomaszewskiego oraz Jana Smoczyńskiego.