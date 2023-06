Natalia Kałucka: W finale wsparcie tarnowskiej publiczności dodało mi skrzydeł [ROZMOWA]

Żeby zdobyć złoto, musiała pani pokonać wielką faworytkę, rekordzistkę świata. Szczerze mówiąc, ja sama nigdy nie uważam się za faworytkę. W sporcie nie ma faworytów, ponieważ to, że od kogoś byłam lepsza czy gorsza na poprzednich zawodach, to nie znaczy, że teraz też będę. Jestem bardzo z siebie dumna, że udało mi się w końcu dokonać czegoś ważnego, że coś wygrałam, ponieważ po mistrzostwach świata przed dwoma laty długo nie zwyciężałam.

Proszę opowiedzieć o emocjach, jakie pani towarzyszyły w ciągu tych dwóch godzin od rozpoczęcia zawodów do chwili, gdy dotarła pani do finału. Zaczynając od pierwszego biegu w kwalifikacjach, który przegrała pani z Aleksandrą Mirosław. Wydaje mi się, że nie przegrałam, ponieważ to nie była runda, w której się ścigałam z kimś, tylko byłam skupiona na swoim występie, na swoim czasie. No i oczywiście jestem bardzo wdzięczna za wszystko co się wydarzyło, bardzo wzruszona, jak zresztą widać. Sama nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Jestem po prostu dumna z siebie. W końcu po tym, jak zostałam mistrzynią świata, coś udało mi się wygrać. Oczywiście miałam wiele medali, lecz brakowało mi takiego zwycięstwa, które by mi dodało pewności siebie. Stąd u mnie taka duża radość.

Czy to był dla pani szczególny start z tego względu, że igrzyska europejskie odbywają w Tarnowie? Tak, był z tego powodu troszkę dla mnie bardziej stresujący, ponieważ na co dzień przychodzę tutaj jako studentka, jestem na swojej uczelni. We wtorek dokładnie w tej sali, w której rozmawiamy, mam egzamin, więc z tego powodu było mi trudniej. Jestem jednak taką zawodniczką, które lubi wyzwania.

Co pani studiuje? Wychowanie fizyczne. Jestem na drugim roku, idzie mi... dobrze. To znaczy ja nigdy nie byłam takim dobrym uczniem, ale daję z siebie wszystko, żeby jakoś połączyć sport z nauką, bo bardzo mi zależy, żeby mieć wyższe wykształcenie.

A jaki to będzie konkretnie egzamin? Sama nie wiem (śmiech). No bo mam egzaminy codziennie od wtorku do piątku i to chyba jest angielski, ale jeszcze nie sprawdzałam. Ale obiecuję, że jutro już się będę uczyć.

Pobiła pani dzisiaj swój rekord życiowy. Czy to był dla pani perfekcyjny bieg, czy może pani jeszcze szybciej pokonać te 15 metrów na ściance?

To nie był perfekcyjny bieg, ponieważ trochę nie udał mi się start. Nie do końca było tak, jak to wychodzi mi na treningach. Czy mogę biegać szybciej? To się okaże. Zobaczymy, czy zdołam jeszcze poprawić się mentalnie i fizycznie, jeśli tak, to uda mi się biegać szybciej.

Pani sukces to w dużej mierze zasługa trenera.

Zgadza się. Jest nim Tomasz Mazur. To trener kadry, ale zarazem to on przede wszystkim wspiera mnie i moją siostrę jako nasz główny szkoleniowiec. Oczywiście pracuję także z fizjoterapeutami i z psychologiem.