Natalia i Simone poznali się w Krakowie w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Pobrali się podczas ŚDM w Lizbonie

Największym wyzwaniem było znalezienie kościoła, gdzie mogłaby się odbyć uroczystość.

– Była bariera językowa, więc postanowiliśmy zapytać we włoskim kościele. Odpowiedź była pozytywna. Później było sporo rzeczy do załatwienia, bo w przypadku ślubu dwóch obcokrajowców i to jeszcze w innym państwie, jest sporo komplikacji. Na szczęście wszystko się udało — wspominają czas przygotowań.