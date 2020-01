Nasz Nowy Dom w Gorlicach. Zobacz, co tam zastali

Los dość dramatycznie doświadczył Wiejaczków, ale dzięki miłości, którą darzą siebie niezmienne od niemal 40 lat i którą otoczyli Kubę, przetrwali ten trudny czas. Dzięki ludziom dobrej woli przeprowadzili się do maleńkiej kawalerki. 25 m kw. szczęścia?

- Tak bo w jednym pokoju jest kuchnia, jadalnia, salon, sypialnia 11-letniego dzisiaj Jakuba i sypialnia dziadków – oprowadza pani Jadwiga, obracając się tylko wokół własnej osi z kąta w kąt.

Miejsce znalazło się też dla czworonożnego przyjaciela chłopca – Krecika, małego kundelka, takiego, co to nikogo do mieszkania nie wpuści, strzeże domowników, a gdy przychodzi trudniejsza chwila, kładzie łepek na kolanach, jakby chciał powiedzieć: - Nie martw się, jestem z Tobą!

Starania o to, by babci, dziadkowi i Kubie mieszkało się lepiej, zaczęła Julia, 16-letnia wnuczka Wiejaczków i kuzynka dorastającego chłopca.

- Kuba ma dopiero jedenaście lat, a już naprawdę dużo przeżył. Matka porzuciła go, kiedy był jeszcze małym chłopcem, a prawną opiekę nad nim przejęli: babcia i dziadek – pisała Julka w uzasadnieniu swojej prośby. - Jest on sympatycznym, bardzo inteligentnym i wesołym chłopcem. Dziadkowie wychowują go bardzo dobrze, prawie niczego mu nie brakuje. Jedynym, czego nie doświadczył, jest poczucie własnych czterech kątów, gdzie może bez wstydu zaprosić kolegów, gdzie może pouczyć się i po prostu spokojnie żyć. Również babcia i dziadek chcą mieć miejsce w którym mogliby odpocząć, własny, piękny domek. Zasługują na to, wychowali najpierw trzy córki, a teraz dają z siebie wszystko, aby ich ukochany ,,synek“ jak to o nim mówią, miał jak najlepsze życie. Nie każdy bohater nosi w końcu pelerynę. A nawet ten najlepszy potrzebuję czasem pomocy – czytamy w liście Julki do redakcji Polsatu.

Dzisiaj marzenie Julki i jej troska o bliskich spełniają się. W domu, w którym państwo Jadwiga i Stanisław kiedyś szczęśliwie wychowywali swoje dzieci, działa ekipa programu Nasz Nowy Dom. Na planie jest producent Olga Toporowska, Katarzyna Dowbor i sztab fachowców, którzy w pięć dni zamienią zrujnowany budynek w ciepłe i przytulne miejsce.