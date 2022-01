Nastroje przedsiębiorców w Małopolsce w styczniu 2022: wyniki dobre, a dominują pesymiści. W przemyśle lekka poprawa, w gastronomii dramat Zbigniew Bartuś

W kluczowych małopolskich branżach nastroje są więc podobne lub gorsze niż na początku 2021 roku, gdy przez Polskę przetaczała się tragiczna druga fala pandemii i umierało mnóstwo Polek i Polaków. Zasadnicza różnica polega na tym, że wtedy fatalne były oceny aktualnej sytuacji (przypomnijmy, że kilka sektorów gospodarki, z gastronomią i hotelarstwem na czele, było sparaliżowanych przez lockdowny), natomiast w prognozach zapanował umiarkowany optymizm – związany przede wszystkim z uruchomieniem akcji szczepień i nadzieją, że dzięki nim szybko wyjdziemy z pandemii. Teraz jest natomiast odwrotnie: oceny bieżącej sytuacji są w miarę dobre lub nawet bardzo dobre, natomiast prognozy na przyszłość – złe lub bardzo złe. Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Topniejąca przewaga optymistów nad pesymistami w firmach informatycznych, komunikacyjnych i centrach obsługi biznesu, równowaga w przetwórstwie przemysłowym i rosnące czarnowidztwo w pozostałych branżach, zwłaszcza w hotelach i restauracjach, ale też w handlu detalicznym - takie nastroje panują wśród przedsiębiorców w Małopolsce wedle najnowszego, styczniowego, badania Głównego Urzędu Statystycznego. Kolejny miesiąc z rzędu mamy do czynienia z paradoksem: w większości firm oceny aktualnej sytuacji są raczej dobre lub nawet bardzo dobre, natomiast prognozy na najbliższe tygodnie – złe lub wręcz katastrofalne, jak w gastronomii i zakwaterowaniu, gdzie przewaga pesymistów nad optymistami wynosi już 33 punkty procentowe (gdy długookresowo były to tylko 2 punkty!), a więc zbliża się to wyników z czarnych okresów pandemii.