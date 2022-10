Narty: Włochy na zimę 2022/2023. Kiedy sezon? Gdzie jechać? Gdzie najtaniej? Sprawdziliśmy ceny skipassów w 15 popularnych ośrodkach

Narty we Włoszech. Gdzie jechać? Wśród Polaków najpopularniejsze Livigno

Włochy to jeden z najchętniej wybieranych kierunków narciarskich w Europie. Do górskich kurortów od lat przyjeżdżają tysiące narciarzy i snowboardzistów, również z Polski.

Szczególną popularnością cieszą się Dolomity. To pasmo górskie w północno-wschodniej części Włoch, należące do Południowych Alp Wapiennych w Alpach Wschodnich. Pasmo rozciąga się pomiędzy dolinami Val Rendena, Val Pusteria i rzeką Piawa, a jego najwyższy szczyt to Punta Penia w masywie Marmolada (3342 m n.p.m.).

Dolomity na mapie Włoch: