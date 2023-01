Narty w Livigno. To jeden z najlepszych ośrodków narciarskich w Europie - tutaj możesz wszystko! Atrakcje, promocje, pyszne jedzenie Joanna Postrzednik

Livigno przyciąga miłośników sportów zimowych, którzy przyjeżdżają tu ze względu na doskonałe warunki śniegowe i tereny narciarskie obejmujące 115 km tras. Jakie jeszcze atrakcje dla dorosłych i dzieci skrywa słynny kurort Livigno? Zapraszamy do przewodnika: Livigno na urlop i ferie zimowe dla miłośników białego szaleństwa. Livigno, materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Biała i pełna śniegu zima, która trwa od października do maja. Średnio 320 słonecznych dni w roku. Ponad 100 km tras narciarskich na wysokości nawet 2,900 metrów. Kilkadziesiąt szkółek dla początkujących, oświetlona trasa nocna, darmowe autobusy dowożące do stoków, bezpłatne skipassy w wyznaczonych terminach. Brzmi jak alpejska idylla dla narciarzy? Jak najbardziej tak, ale Livigno ma do zaoferowania coś więcej, niż wiecznie naśnieżone stoki i perfekcyjne warunki do szusowania. Zapraszamy w podróż po alpejskiej krainie, gdzie nawet w maju można spotkać puszysty śnieg, i gdzie każdy poszukiwacz przygód zaspokoi swoje fantazje.