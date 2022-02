Narodowy Balet Gruzji Sukhishvili wystąpi w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie

Występ zespołu nazwano „najlepszym show na Broadwayu”, w Australii uznany był on za „ósmy cud świata”, a po koncercie na najsłynniejszej scenie w Lа Scala, kurtynę podnoszono aż 14 razy, pobijając tym samym rekord Caruso (podniesienie kurtyny 11 razy).

Gruziński Balet Narodowy Sukhishvili to jeden z największych tanecznych zespołów świata, który posiada własną orkiestrę. W swojej historii odbył ponad 300 tras, członkowie zespołu 11 razy objechali 5 kontynentów i 90 krajów, odbyli tysiące koncertów, które łącznie widziało dziesiątki milionów widzów na całym świecie.

„Dwie i pół godziny przelatują jak sekundy, nim zdążysz spostrzec, patrzysz z ogromną uwagą i zastanawiasz, czym zachwycasz się bardziej – muzyką, pięknymi kostiumami, sztuką czy niewiarygodną techniką tancerzy, bogatymi w tradycje Gruzji” - zachwala "New York Post". „Gruzińscy artyści – sama doskonałość. To nawet nie taniec, to – lot. Sztorm na scenie” - dodaje "Daily Mirror".

