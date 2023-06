Narkotykowy gang rozbity. Podczas akcji specjalnej złapano kolejnych dilerów

Do kolejnej akcji specjalnej z udziałem funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, doszło we wtorek, 13 czerwca. W godzinach porannych kryminalnym wraz z kontrterrorystami udało się wejść do kilku mieszkań w Krakowie, powiecie brzeskim oraz dębickim. Podczas akcji zatrzymano 5 mężczyzn w wieku 24 do 36 lat, uczestniczących w rozprowadzaniu narkotyków na czarnym rynku.