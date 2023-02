Narkotyki, alkohol, seksoholizm, depresja i wielki talent. Robbie Williams wystąpi 12 marca w krakowskiej Tauron Arenie

Pochodzi z małej miejscowości Stoke-On-Trent. Jego ojciec był domorosłym komikiem. Mały Robbie podpatrywał go podczas występów i kiedy ledwo odrósł od ziemi, zaczął rwać się do występów. Wygrywał konkursy talentów, brał udział w szkolnych przedstawieniach, próbował pisać własne piosenki.

Kiedy miał szesnaście lat, wygrał casting do boysbandu Take That. Przystojni chłopcy rozkochali w sobie całą Anglię. Wielki sukces oszołomił młodego Williamsa: nastolatek szybko popadł w uzależnienie od narkotyków i alkoholu. W efekcie został wyrzucony z zespołu. To z kolei wpędziło go w depresję.

Wyciągnął go z niej Guy Chambers. Utalentowany autor piosenek namówił wokalistę do rozpoczęcia kariery solowej. Williams z miejsca odnalazł się w repertuarze, który przygotował mu mentor. Pierwszy album solowy Anglika stał się bestsellerem, sprzedając się w ilości sześciu milionów egzemplarzy.