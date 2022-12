Narciarze szusujący i góralskie sanie. Tak wyglądały Krupówki zimą sto lat temu [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Pierwotnie Krupówki były zwykłą ścieżką, którą łączyły wieś z zakładem hutniczym w Kuźnicach. Wówczas szlak nazywany był "Drogą do Kuźnic". Natomiast od kiedy zaczęła prowadzić do nowo wybudowanego w 1847 r. kościoła, nazwano ją także "Drogą Grzeszników". To tutaj zaczęło się koncentrować życie turystyczne. Natomiast ścieżka stała się Krupówkami dopiero w latach 80. XIX wieku. Nazwę ulica wzięły od znajdującej się tu niegdyś Polany Krupówki przez którą przebiega. Swoim zasięgiem Krupówki obejmowały stosunkowo krótki teren, bo kończyły się tam, gdzie dzisiaj znajduje się budynek poczty. Natomiast dziś deptak ma długość 1100 metrów.

Wielki rozwój Krupówek nastąpił w drugiej połowie XX wieku. To wtedy - obok góralskich chałup - zaczęły się tam pojawiać wille w stylu szwajcarskim. Pierwszy taki dom na Krupówkach wybudował w latach 1876-1877 Walery Eliasz. Budynek zaprojektował jego brat Stanisław Eliasz. Docelowo budynek miał służyć wyłącznie jemu i jego rodzinie. Z czasem przyjmowano w nim również zaprzyjaźnione osoby. To właśnie w tym okresie w obrębie polany zaczęły powstawać inne domy letniskowe oraz sklepy i punkty usługowe.