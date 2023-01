Narciarstwo atrakcją luksusową? "Coraz więcej osób przyjeżdża w góry zimą, ale nie na narty"

Zima w Zakopanem od zawsze kojarzyła się z narciarstwem. Jeśli mówimy o rekreacyjnej formie tego sportu, myślimy głównie o narciarstwie zjazdowym. Choć szacuje się, że w Polsce mamy ok. 3-4 milionów narciarzy, w te ferie branża turystyczna w górach zauważa nowy trend. Odchodzenia od nart.

- Faktycznie, podczas aktualnych ferii obserwujemy zupełnie nowy trend. Część z gości przyjeżdża do Zakopanego w ogóle nie na narty. Z tego co widzimy, przyjeżdżają oni z zabezpieczonymi środkami na pobyt, wykupują pakiety, czyli pobyt z obiadokolację, by w ten sposób ograniczyć koszty wyżywienia. A poza nartami szukają niskobudżetowych albo zupełnie bezkosztowych atrakcji. Do łask wracają masowe spacery po tatrzańskich dolinach – mówi Karol Wagner.

Dodaje, że inni szusują, ale ograniczają swój pobyt na stoku do jednego dnia w czasie wyjazdu, albo na 2-3 godziny dziennie. Także i same pobyty mocno się skróciły do 3-4 dni. Zdarzają się i dłuższe, ale to są już wyjątki.