Napisał do Róży Thun: na stos szmatę. Ma wyrok

Obrońca zdradził, że Tomasz B. był żołnierzem Wojsk Ochrony Terytorialnej, ale w związku z tą sprawą został przeniesiony do rezerwy. Adwokat przekonywał, że sąd I instancji nie ustalił, jakie poglądy polityczne ma Tomasz B., więc trudno mówić, że były odmienne do tych, jakie prezentuje europosłanka.

Nie przyznawał się do winy i przekonywał, że wiele osób miało dostęp do jego komórki i to one mogły dokonać takiego wpisu. Mógł to zrobić jego 13-letni syn, żona lub koledzy z pracy. Sąd nie uwierzył w te zapewnienia.

- Bo zarówno żona, jak i syn oskarżonego mieli swoje telefony komórkowe i swoje konta na Facebooku - zauważył sędzia Andrzej Solarz.

Thun opowiadała przed sądem, że groźby wobec niej nasiliły się od momentu, kiedy w 2017 roku, w Katowicach pojawiły się jej (i innych polityków) portrety zawieszone na szubienicach. Sąd skazując Tomasza B. zauważył, że w jego przypadku okolicznością obciążającą była pogarda dla osób o odmiennych poglądach politycznych.