Największe przeboje Breakoutów i Tadeusza Nalepy na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury

Na scenie NCK wystąpią muzycy legendarnego Breakoutu w hołdzie Tadeuszowi Nalepie, upamiętniającym 15. rocznicę śmierci „ojca polskiego bluesa”.

Old Breakout to reaktywacja legendy - muzyczna inicjatywa członków oryginalnego składu Breakout - założonej przez Tadeusza Nalepę legendy polskiej sceny blues-rockowej z lat siedemdziesiątych. W 1970 roku Tadeusz Trzciński, na prośbę Tadeusza Nalepy, kompletuje skład do (jak się okazało) jednej z najważniejszych płyt w historii polskiego bluesa. Powstaje przełomowy album „Blues Breakout”, nagrany w składzie: Tadeusz Nalepa - śpiew, gitara, Tadeusz Trzciński - harmonijka ustna, Dariusz Kozakiewicz - gitara, Jerzy Goleniewski - gitara basowa, Józef Hajdasz - perkusja, z tekstami Bogdana Loebla.

Debiut grupy przypadł na luty 1968 roku podczas pierwszej edycji Musicoramy. W styczniu i lutym roku 1969 ich piosenka „Gdybyś kochał, hej!”dotarła do pierwszego miejsca radiowej listy przebojów, a grupa stał się jednym z najważniejszych polskich zespołów rockowych.