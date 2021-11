Największe firmy w Krakowie 2021. Kto ma miliardowe przychody, kto płaci najwyższe podatki? Spółki Rafała Brzoski wyprzedziły Comarch

Wśród wszystkich krakowskich podmiotów, jakie znalazły się w zestawieniu Ministerstwa Finansów, nieco ponad połowę (24) stanowią te z polskim kapitałem. Są wśród nich nasze czołowe uczelnie techniczne oraz największe szpitale. Czternastu podmiotom udało się przekroczyć granicę 1 mld zł przychodów, w tym dwu – granicę 10 mld zł. W owej czternastce są aż dwie spółki Rafała Brzoski, a poza tym wspomniana grupa kapitałowa KHK i największy krakowski szpital. Grono „miliarderów” zamyka Comarch prof. Janusza Flipiaka. Reszta czołówki to podmioty z kapitałem zagranicznym. Jest wśród nich jeszcze spółka Tesco Polska, której w 2020 r., mimo pandemii i stopniowego likwidowania kolejnych sklepów, udało się osiągnąć blisko 8 mld zł przychodów i wygenerować prawie 700 mln zysku, co sprawiło, że brytyjska sieć wpłaciła do kasy państwa 2,6 mln zł podatku CIT.