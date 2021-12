Najwięksi płatnicy podatku dochodowego w Krakowie. 30 firm wpłaciło do budżetu państwa 755 mln zł, a czołowa dziesiątka aż 572 mln zł Zbigniew Bartuś

Trzydzieści największych firm w Krakowie wpłaciło przez rok do budżetu państwa podatek dochodowy (CIT) o łącznej wartości ponad 755 mln zł. Sama tylko czołowa dziesiątka oddała państwu 572 mln zł, a topowa piątka - 422 mln zł. W dziesiątce największych płatników CIT jeszcze kilka lat temu nie było żadnych podmiotów należących do polskiego kapitału. Teraz to się zmieniło: w topowej dziesiątce są aż trzy rodzime spółki i jedna komunalna grupa kapitałowa. Niekwestionowanym liderem zestawienia pozostaje wprawdzie globalny koncern rodem z Ameryki, ale na drugie miejsce wskoczyła firma założona przez Rafała Brzoskę i podbijająca stąd najpierw Polskę, a potem cały świat. W pierwszej dziesiątce jest także druga spółka Brzoski, a czołową trzydziestkę dopełnia trzecia. W całej 30 największych krakowskich podatników CIT jest 11 firm z dominującym polskim kapitałem. Reszta to w większości oddziały wielkich globalnych koncernów. W tym gronie szybko rośnie znaczenie centrów rozwoju usług informatycznych oraz usług dla biznesu. Oto najnowsza lista krakowskich spółek i grup kapitałowych, które wpłaciły do budżetu państwa najwięcej pieniędzy w ramach podatku dochodowego CIT. By się z nią zapoznać, kliknij przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.