Najważniejszy przewodnik kulinarny na świecie, a w nim ... Kraków!

Jak poinformowała Polska Organizacja Turystyczna, zgodnie z podpisanym z Michelin Guide porozumieniem, w pierwszej kolejności w przewodniku uwzględnione zostaną Warszawa, Kraków i Poznań oraz okolice tych miast, a inne regiony - w następnych latach. Inspektorzy weryfikują i oceniają obecnie polskie restauracje.

- W pierwszym etapie w prestiżowym zestawieniu pojawią się trzy polskie regiony, a kolejne dołączą do nich w następnych latach. Z punktu widzenia sektora HoReCa to ogromna szansa, ale i motywacja do wprowadzenia turystyki gastronomicznej na jeszcze wyższy poziom, między innymi dzięki szkoleniom podnoszącym kwalifikacje i umiejętności szefów kuchni – mówił Maciej Dobrzyniecki, prezydent Polskiej Akademii Gastronomicznej.