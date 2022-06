Najpopularniejsze miejsca w Małopolsce. Tutaj ciągnie najwięcej turystów z kraju i ze świata. To nie tylko duże turystyczne ośrodki! TOP 10

Małopolski ruch turystyczny w liczbach

W 2021 roku Małopolskę odwiedziło 13 320 000 turystów z kraju i ze świata. To o 13,3 proc. mniej niż w 2020 roku. Spadek odnotowano zarówno w przypadku gości z Polski (o prawie 14 proc., tj. do wielkości 12,03 mln osób), jak i z zagranicy (o ponad 10 proc., tj. do wielkości 1,29 mln osób). Rozmiary ruchu turystycznego w Małopolsce wykazywały od wielu lat tendencję rosnącą aż do roku 2020, kiedy to 11 marca 2020 WHO ogłosiło pandemię SARS-CoV-2.

Szacunkowe wpływy Małopolski z turystyki w 2021 r. wyniosły 10,81 mld zł i były wyższe o ok. 9,9 proc. w stosunku do roku 2020 r. (w 2019 r. było to 15,2 mld zł). Turyści, jako dominujący cel przyjazdu do Małopolski, wskazali wypoczynek (33,2 proc. wskazań) i zwiedzanie zabytków (17,3 proc. wskazań). W kwestii gości z zagranicy Małopolskę najbardziej upodobali sobie podróżujący z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Wśród gości krajowych po raz pierwszy na czoło wysunęło się województwo śląskie, potem małopolskie, mazowieckie, podkarpackie i pomorskie.