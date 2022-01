Najpopularniejsze imiona 2021 r. w Krakowie. W ostatnich dniach roku zmiana na miejscu lidera! TOP 10 Małgorzata Mrowiec

Jeszcze w pierwszej połowie grudnia 2021 r. spośród najchętniej wybieranych imion dla chłopców na pierwszym miejscu było imię Jan - tak jak w 2019 i 2020 roku. Jednak ostatnie dni minionego roku przyniosły rewolucje w pierwszej dziesiątce imion-ulubieńców, w tym pozbawiły Jana miana lidera - wyprzedził go, choć tak naprawdę o włos, Franciszek. Przypomnijmy, że również u dziewczynek był to rok przełomowy: królująca dotąd wśród imion żeńskich Julia ustąpiła miejsca Zofii. I tak już zostało do sylwestra. A jakie jeszcze imiona imiona najczęściej dostawały nowo narodzone dzieci? Mamy takie dane, z krakowskiego USC. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.