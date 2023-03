Najpierw mieszkańcy Krakowa nie mogli się doprosić o rewitalizację Parku Kurdwanów, a teraz o jego otwarcie Aleksandra Łabędź

Urzędnicy miejskiej jednostki chwalą się nasadzeniami w rewitalizowanym Parku Kurdwanów, jednak nim mieszkańcy będą mogli z niego skorzystać minie jeszcze dużo czasu. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Najpierw mieszkańcy Kurdwanowa apelowali o zrewitalizowanie ich parku, a teraz upominają się by w końcu go otworzyć. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie tłumaczy, że opóźnienia w pracach są spowodowane "przesunięciem terminu wykonania nawierzchni, co podyktowane było warunkami atmosferycznymi". Do otwarcia parku jeszcze daleka droga, a za najpewniejszy termin urzędnicy podają dopiero czerwiec br. Od lat największą bolączką tego miejsca były dziurawe alejki, które stanowiły zagrożenie, a także uniemożliwiały poruszanie się nimi osobom niepełnosprawnym.