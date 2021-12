Najpiękniejsze życzenia i wierszyki z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2021. Pomysły i gotowe wzory

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia

Najpiękniejsze życzenia i wierszyki na Święta Bożego Narodzenia

Na te święta śniegu mnóstwo,

Niech opuści Was ubóstwo,

Niech zagości radość w koło,

Ma być pięknie i wesoło.

I do szopki podążajcie,

Pokłon bijcie i ufajcie,

Że ten Jezus maluteńki

Spełni Wam życzenia wszelkie.

***

Najserdeczniejsze życzenia

Cudownych świąt Bożego Narodzenia,

Ciepła i wielkiej radości,

Miłych oraz hojnych gości,

Pod choinką dużo prezentów,

A w Waszych sercach, drodzy Rodzice, wiele sentymentów.

***

Białe myśli lekkie jak puch

niech anioł przywieje z nieba,

otworzy skrzydłem nadziei

i kolędę zaśpiewa.

Bo dzisiaj jest piękny dzień,

wszystko się rodzi na nowo,

więc w blasku tajemnych świąt

żyj, Mamo, zdrowo i kolorowo.

***

Śniegu po nerki, udanej pasterki,

prezentów moc, miłości co noc,

smacznego bigosu, gwiazdki z kosmosu

oraz tyle radości ile karp ma ości.

Ukochanej Babci i najdroższemu Dziadkowi

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy...

***

Staropolskim obyczajem,

gdy w Wigilię gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,

wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności

i ja życzę Wam radości,

aby wszystkim się darzyło,

z roku na rok lepiej było.

***

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,

jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

jest taka siła, co spełnia marzenia…

To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

***

Radosnych świąt Bożego Narodzenia,

Rychłego spełnienia każdego marzenia,

Ciepła, wiary i życzliwości

Życzę Ci łącząc wyrazy miłości..

***

Jak obyczaj stary każe,

według naszych ojców wiary,

z dniem Bożego Narodzenia

pragnę złożyć Ci życzenia

Niechaj gwiazdka betlejemska,

co zaświeci nam o zmroku,

zaprowadzi Cię do szczęścia

w nadchodzącym Nowym Roku.

życzy:....

***

Już Mikołaj czyści sanie,

już prezenty wrzuca na nie,

już renifer się raduje,

kopytami postukuje.

A ja Tobie wypisuję:

radosnych Świąt,

prezentów moc i

wesołej zabawy w

sylwestrową noc!

***

Kiedy świąteczny stół się ugina,

śpiewa kolędy cała rodzina,

na niebie pierwsza gwiazdka już świeci

niech Cię bogaty Mikołaj odwiedzi.

100 choinek w lesie,

prezentów ile Mikołaj uniesie,

bałwana ze śniegu i mniej życia w biegu,

oraz tyle radości co ryba ma ości życzy...

***

Choć to będą święta inne niż wcześniej,

nie zapominam złożyć życzeń najdonośniej,

Mnóstwa pod choinką prezentów,

A w przyszłym roku jak najmniej życiowych zakrętów,

Poza tym dużo uśmiechu i radości,

I pochłaniania życia w całości.

Rok 2022 musi być dobry,

szczęśliwy i szczodry!

***

Zaczarowany magią Świąt,

stanę samotnie pod rozgwieżdżonym niebem

i patrząc na spadające płatki śniegu,

pomyślę o ludziach, których noszę w sercu,

życząc im spokojnych Świąt,

wszędzie tam, gdziekolwiek są…

***

Życzę Ci nadziei,

własnego skrawka nieba,

zadumy nad płomieniem świecy,

filiżanki dobrej, pachnącej kawy,

piękna poezji, muzyki,

pogodnych świąt zimowych,

odpoczynku, zwolnienia oddechu,

nabrania dystansu do tego co wokół,

chwil roziskrzonych kolędą,

śmiechem i wspomnieniami.

Wesołych Świąt!

***

Wiary, która odmieni nasze serca,

Nadziei, że jutro będzie lepsze,

Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu.

I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.

Wesołych świąt Bożego Narodzenia!

***

Nadchodzący Nowy Rok

to nie tylko okres radości,

ale również zadumy

nad tym co minęło i nad tym,

co nas czeka.

Tak więc, dużo optymizmu i wiary

w pogodne jutro życzy...

***

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości

oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów

na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach

chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów

z podjętych wyzwań.

***

Taka noc przypada tylko raz do roku,

Przynosi radość i niebiański pokój

Dzieciątko małe w żłóbku już leży

Kto tylko może, do niego bieży.

W miłości, szczęściu i pomyślności

Życzę Wam roku pełnego radości

***

Wigilijny nadszedł czas,

całujemy mocno Was

chcemy złożyć Wam życzenia

w Dniu Bożego Narodzenia,

niechaj Gwiazdka Betlejemska,

która świeci Wam o zmroku

doprowadzi Was do szczęścia

w nadchodzącym Nowym Roku!

***

Śnieg okrył ziemię puszystą bielą,

Wokół się wszyscy ludzie weselą.

Spłynęła z niebios dla nas nowina

Najświętsza Panna powiła Syna.

I my Dzieciątku dziś hołd oddajmy

Piękną kolędę Mu zaśpiewajmy.

Niech śpiew przy żłóbku i w dzień i w nocy

Mocą, radością serca jednoczy!

***

W Betlejem mieście Zbawiciel się rodzi

Niech Ci się mój miły najlepiej powodzi

Niechaj Ci służy szczęście o każdej godzinie

Niech Cię nic dobrego w życiu nie ominie!

***