Najpiękniejsze życzenia i wierszyki z okazji Dnia Babci 2022. Życzenia od serca dla wszystkich babć, do napisania na laurce, wyrecytowania!

Dlaczego Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia?

Najpiękniejsze życzenia i wierszyki z okazji Dnia Babci:

Cóż mam życzyć, Babciu droga?

To, co serce czuje,

a więc zdrowia, pomyślności,

dzisiaj Ci winszuję.

Lecz wiesz, Babciu, te życzenia,

powtarzam codziennie.

I trwać będą w moim sercu

zawsze i niezmiennie!

***

Tak wiele mnie nauczyłaś,

tak wiele uśmiechu mi dałaś,

na spacery ze mną chodziłaś,

kiedy byłam jeszcze mała.

Do snu nuciłaś piosenki,

byłaś zawsze blisko mnie,

więc podziękować Ci, Babciu,

za to wszystko chcę.

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,

bo uśmiech jest najważniejszy

i to, że kocham Cię!

***

W uroczystym dniu Twojego święta, Babciu,

składam szczere i serdeczne życzenia: długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

***

Babciu najukochańsza,

chcę Ci życzyć zdrowia, bo ono jest ważne,

szczęścia, bo tego zabrakło na Titanicu,

miłości, która nadaje życiu sens

i nadziei, kiedy życie daje w kość.

Dziękuję, że jesteś!

***

Kochana Babciu,

Kiedy przytulam się do Ciebie,

To jest mi cieplej niż słońcu na niebie,

Więc nie wypuszczaj mnie ze swych ramion,

Kocham Cię bardzo, moja Babuniu!

***

Za to, że codziennie siebie ofiarujesz,

Za troskę i cierpliwość

Tobie Babciu dziś dziękuję.

Za ciepło, którego nie znajdę w żadnej innej osobie.

Za miłość i opiekę

Dziś dziękuję Babciu Tobie!

Jesteś dla mnie miłości i ciepła ostoją.

Jesteś Babcią najwspanialszą,

a do tego moją!

***

Jestem małą różyczką,

wyskoczyłam z koszyczka,

nie umiem winszować,

tylko babcię pocałować.

***

Babcie bywają różne,

lecz każda pamięta,

że jednakowo zawsze

kochają wnuczęta.

To samo je cieszy,

to samo raduje:

nasz pocałunek, uśmiech

i słowo... Dziękuję!

***

Kto mnie może kochać więcej?

Zmarznę-grzejesz moje ręce

Zszywasz spodnie, budzisz rano

Miód smarujesz mi na chlebie

Ty mnie kochasz –a ja babciu

Bardzo ,bardzo kocham Ciebie.

***

W dniu Twojego święta

chciałam Ci powiedzieć,

że Ty jesteś dla mnie

najdroższa pod niebem!

***

Wszystkim Babciom Nowa Jesień

Niech pogodne dni przyniesie.

Bezdeszczowe, bez markotne

Jak w dzienniczkach naszych stopnie.

***

Babcia chodzi w zielonym fartuchu

I w białych kapciach.

Sprząta, kwiatki podlewa

I nigdy się nie gniewa.

Nawet gdy się stłucze szklanka

Mówi: A to niespodzianka!

Stłukło się bo było szklane,

Przynieś miotłę i już pozamiatane.

Za to, że jesteś babciu taka

Kupię Ci kwiatki i czekoladkę.