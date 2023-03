Najpiękniejsze sanktuaria w Polsce – które z nich warto zobaczyć? Zabytki UNESCO, „polska Jerozolima” i świątynia skryta w Tatrach

Sanktuaria w Polsce – które z nich są najpiękniejsze?

Chociaż w Polsce sanktuariów jest naprawdę wiele, niektóre z nich wyróżniają się na tle innych wyjątkową architekturą i malowniczymi terenami, które je otaczają. Jeżeli marzy wam się wycieczka po najpiękniejszych sanktuariach naszego kraju, zapraszamy was do zainspirowania się naszą listą 13 najładniejszych miejscu kultu. Wśród nich znajdziecie wyjątkowe perły, m.in.:

Czym jest sanktuarium?

Miano sanktuarium honorowane są miejsca uznawane za święte. W naszym kraju, zgodnie z wiarą Kościoła katolickiego, często są to tereny, na których dochodziło do cudów, np. uzdrowień czy objawień. Obszary te są miejscem kultu wiernych, niekiedy organizowane są do nich także pielgrzymki. Najsłynniejszymi sanktuariami w Polsce są bez wątpienia te znajdujące się na Jasnej Górze w Częstochowie, Łagiewnikach w Krakowie czy w Kalwarii Zebrzydowskiej.