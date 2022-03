Najpiękniejsze, najbardziej oryginalne i unikatowe życzenia i wierszyki urodzinowe 2022! Krótkie, mądre i nieoklepane!

Najpiękniejsze życzenia z okazji urodzin!

Dziś w magiczny wiek swój wchodzisz,

stąd życzenia ślę mój drogi:

zdrowia, szczęścia i miłości,

doznań wielu i radości.

Wszystkiego, co najpiękniejsze!

***

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość

Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy

Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia

Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu

Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia

Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście.

Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin!

***