Najpiękniejsze krakowskie szopki na wystawie pokonkursowej w Krzysztoforach

Szopka krakowska to ewenement na światową skalę. Bogato zdobione, wielowieżowe sceny o architekturze nawiązującej do zabytków Krakowa, przedstawiające misterium Bożego Narodzenia szopki trafiły w 2014 roku na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. A od roku 2018 tradycja wykonywania szopek jest pierwszym wpisem z Polski na liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO.

W tym roku Konkurs Szopek Krakowskich odbył się po raz osiemdziesiąty. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało ponad sto szopek, jak zawsze oprócz tradycyjnych elementów, znalazły się w nich akcenty dotyczące bieżących wydarzeń – warto ich wypatrywać podczas oglądania wystawy.

- Jesteśmy świadkami pewnej siły miasta, która się odradza co rok w pierwszy czwartek grudnia, spotkania ludzi, którzy Kraków noszą w sercu do tego stopnia, że chcą go wyrazić – mówił podczas prezentacji szopek Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.