Najpiękniejsza ścieżka i Wieża widokowa w koronach drzew już otwarte!

Najpiękniejsza w Polsce ścieżka i Wieża widokowa w koronach drzew

Będąc w Krynicy-Zdroju można cieszyć się nieograniczonymi możliwościami aktywnego wypoczynku zarówno zimą jak i latem. To wspaniałe miejsce do uprawniania turystyki pieszej i rowerowej, a także licznych spacerów. To również tutaj znajduje się słynna na całą Polskę Wieża widokowa ze ścieżką w koronach drzew. Wieża widokowa znajduje się na terenie całorocznego ośrodka narciarskiego Słotwiny Arena, a dokładniej na jego górnej stacji kolei krzesełkowej. Oprócz przepięknych, zapierających dech w piersiach krajobrazów, atrakcja posiada także wymiar dydaktyczny - ścieżkę edukacyjną. Składa się ona z 15 tablic edukacyjnych, które w rozrywkowej, zabawowej formie opowiedzą nam o tutejszej faunie, florze oraz kulturze Łemków zamieszkujących kiedyś te ziemie. Dodatkowym, rozrywkowym elementem jest szalony zjazd ponad 60 m zjeżdżalnią z Wieży.

Wieża jakiej jeszcze nie było…

Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju ma wysokość prawie 50 metrów, aby poczuć potęgę tej budowli możemy porównać ją do 17 – piętrowego wieżowca. Ścieżka i Wieża widokowa zbudowane są z wyjątkowego drewna, robinii akacjowej, zwanej potocznie akacją. Inżynierowie stworzyli solidną konstrukcję spełniającą zarówno standardy bezpieczeństwa, jak i gwarantującą walory estetyczne. Zastosowanie naturalnych materiałów sprawiło, że konstrukcja została wkomponowana w piękny drzewostan, na który składają się dorodne i wyjątkowe drzewa, takie jak buki, jodły oraz świerki.

Spacer w koronach drzew – ścieżka dydaktyczna

Ścieżka dydaktyczna to kilkanaście instalacji opowiadających o ciekawych roślinach, które spotkać możemy w Krynicy i jej okolicach i o mieszkańcach okolicznych łąk i lasów. Spacerując dowiemy się, iż w pobliżu, szczelinami w skałach, wędruje gaz pochodzący z bardzo głębokich sfer skorupy ziemskiej i wydobywa się na powierzchnię z charakterystycznym bulgotem. Poznamy też rozciągające się na tych terenach błękitne morze (Paratetydę) i jego mieszkańców żyjących kilkanaście milionów lat temu. Zatrzymamy się w miejscach, które opowiedzą o legendarnych postaciach, które na stałe wpisały się w mitologię słowiańską. Poznamy julki, bajczychy i dowiemy się, kto według naszych przodków był odpowiedzialny za deszcz czy wiatr. Zajrzymy też przez dziurkę od klucza do najciekawszych zabytków architektury drewnianej oraz do chyży łemkowskiej, by poznać dawnych mieszkańców tych terenów, czyli Łemków.

Miedzy Ziemią a Niebem – niezapomniana przygoda

Piękno natury możemy dostrzec w każdym miejscu na Ziemi. Gdy popatrzymy z lotu ptaka na środowisko naturalne, to ujrzymy, jak przyroda tka niezwykłe dywany, a jej „materiałem” są lasy, łąki, rzeki czy jeziora. Niezwykłym doświadczeniem jest zobaczenie z bliska tego „materiału” i możliwość dotknięcia go. Tak powstał pomysł ścieżki w koronach drzew. Wędrując coraz wyżej i wyżej, z poziomu pni, wspinać się będziemy aż po korony drzew. Spacer pozwoli nam dostrzec z bliska życie, które toczy się na nieznanym nam poziomie przyrody, usłyszymy też dźwięki lasu, które z reguły docierały do nas z daleka, a teraz będziemy ich bezpośrednimi odbiorcami. Zachwyćmy się tym, co najpiękniejsze i najbliższe nam ludziom, czyli niezwykłym światem roślin i zwierząt.

Więcej informacji na www.wiezawidokowa.pl