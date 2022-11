Najnowsza powieść Szczepana Twardocha doczekała się wersji audio. "Chołod" z Bartłomiejem Topą już dostępny

Miesiąc po premierze papierowej edycji Chołodu na rynku wydawniczym ukazuje się produkcja audio, w której główną rolę obok Bartłomieja Topy zagrał Szczepan Twardoch. To pierwsza premiera Empik Go, w której pisarz jest nie tylko autorem scenariusza, ale także głosem otwierającym nagranie. To właśnie on wprowadza słuchacza w historię, która wydarzyła się w pierwszej połowie XX wieku.

"Latem 2019 roku poczułem, że muszę uciec, i od tego zaczyna się ta historia. Życie zaciskało się wokół mnie ciaśniejszą z każdym dniem pętlą, jak zawsze kiedy tkwię zbyt długo w świecie, do którego należę. Męczyły mnie ludzkie twarze i ludzkie głosy, na równi irytowali mnie przyjaciele i wrogowie, dosyć miałem ludzkiej miłości i nienawiści… [...] Poczułem więc, że uciec muszę tam, gdzie uciekam zawsze od piętnastu lat, na Spitsbergen, aby, gdy wrócę, już mniej gniewać się na świat, na ludzi i na samego siebie – pisze autor we wstępie książki.