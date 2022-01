Najlepsze życzenia osiemnastkowe w 2022! Zobacz czego życzyć znajomym wchodzącym w dorosłość! Oryginalne, zabawne i piękne życzenia!

Najlepsze życzenia osiemnastkowe 2022!

18 życzeń na 18 urodziny.

Rozsądku w życiu,

umiaru w piciu,

dobrego zdrowia,

pieniędzy mrowia,

ciągłej radości,

szczęścia w miłości,

przyjaciół nowych,

snów kolorowych,

rodziny licznej,

pociechy ślicznej,

wspaniałej pracy,

wysokiej płacy,

domu z ogrodem,

psa z rodowodem,

pomysłów wielu,

dojścia do celu,

rekordów bicia,

i stuuuuuuuu lat życia.

***

Osiemnasty stuknął Ci roczek,

zrobiłaś kolejny w dorosłość kroczek.

Niechaj zawsze szczęście Ci sprzyja,

to, co złe z daleka omija,

wszystko, co pragniesz by się ziściło

i tak jak chcesz zawsze było.

***

W dniu tak pięknym i podniosłym

kiedy jesteś już dorosły,

życzę Ci spełnienia marzeń,

w długim życiu wielu wrażeń.

W szkole sukcesów, uznania,

w miłości szczerego oddania.

***

Życzę Ci znalezienia takiej pracy,

takich przyjaciół i takich możliwości, o jakich marzysz.

Stawiaj czoła przyszłości z nadzieją i odwagą.

Z entuzjazmem, zapałem i radością.

Weź to wszystko i zbuduj z tego życie,

które warto przeżyć.

***

Taki dzień się zdarza raz, dziś balanga na full gaz.

Nie poddamy się browarom, muza niech gra pełną parą.

Niech sąsiedzi walą w ściany, bo Ty drogi nasz kochany

informujesz cały świat, że dziś kończysz 18 lat!

***

W dniu osiemnastych urodzin życzę Ci, byś szczęśliwie rozpoczął dorosłość.

Niech powodzenie w życiu Cię nie opuszcza, Ty jednak odwagę miej, by żyć tak, jak TY chcesz.

Żyje się w końcu tylko raz. Wszystkiego najlepszego!

***

Masz 18 latek - to już fakt,

Jesteś teraz wolna jak ptak,

Przyjmij najszczersze życzenia,

Marzeń wszystkich spełnienia,

Tysiące chłopaków dookoła,

Byś zawsze była wesoła!

Byś nigdy starych przyjaciół nie zapomniała

i do stu latek na tym świecie dotrwała!

***

Udanego startu w dorosłe życie.

Szczęścia, radości, pomyślności

i napotkania na swojej drodze

samych wspaniałych ludzi.

***

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim,

Pokaż im wszystkim!!!

***

Witaj wśród ludzi dorosłych,

świadomych, mogących głosować

i ... odpowiadać z paragrafów Kodeksu Karnego!

***

Rozpostrzeć skrzydła to twe pragnienie,

zapomnieć o strachu to twe marzenie,

chcesz polecieć samotnie w daleki świat,

możesz to osiągnąć,

bo przecież dziś kończysz 18 lat!

***

To już minęło osiemnaście lat?

Troski młodości poszły w świat!

Teraz wkraczasz w dorosłe życie,

więc prowadź się należycie!!!

***

Kiedy wspomnisz te młode chwile,

które odeszły w mroczną dal,

a które dały Ci szczęścia tyle,

poczujesz w sercu cichy żal.

Zatęsknisz wtedy do tej przeszłości,

w której Ci jaśniał cały świat.

Bo zapamiętaj, że czas młodości

to najpiękniejszy życia czas.

***

Zdrowia, szczęścia, mnóstwa gwiazd nocą,

wspaniałych przebudzeń po krzepiącym śnie,

wygodnych butów, ciepłych zimą skarpetek,

ciszy wśród opadających płatków śniegu

i zobaczenia, że każdy z nich jest słońcem.

***

Każdy może się weselić,

kiedy 18-nastka strzeli,

kiedy mocno już wypali,

niech się wtedy wszystko wali.

Wali, pali i rujnuje,

i nikogo to nie rusza,

bo się już dorosłą czuje

Osiemnastoletnia dusza.

***

Dziś Twoja 18-tka.

Kończy się życie

pod specjalnym nadzorem.

Nareszcie nadszedł czas,

kiedy wszystkie drzwi

stają przed Tobą otworem!

***

Dziś są Twoje imieninki

przyjmij uśmiech swej dziewczynki.

Rano uśmiech i śniadanie,

a wieczorem całowanie

***

W Twoim dniu życzę Ci samych pięknych,

mądrych chwil, dużo słońca w Twoim oknie,

niech Twe serce na deszczu nie zmoknie,

cudownych przyjaciół i wspaniałych dni.

***

Życzę Ci pięknych, cudownych dni,

cudownych pragnień, cudownych chwil,

gwiazd w Twoich rękach i perełek w snach ...

***

W dniu Twoich urodzin

zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów

życzy ...

***

Obserwuj świat szeroko otwartymi oczami,

ponieważ największe sekrety ukryte

są w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach.

Ci, co nie wierzą w magię świata -

- nigdy ich nie odkryją.

Życzę Ci wiary.

***

By się spełniły Twoje życzenia

By się ziściły Twoje marzenia

By uśmiech często gościł na Twej twarzy

Byś zdobyła w życiu, szczyt swoich marzeń

Wszystko co chciałabyś by się zdarzyło

Wszystko czego pragniesz by twoim było...

***

Wszystko, co było Twoim marzeniem..

co jest i będzie w przyszłości,

niech nie mija z cichym westchnieniem

lecz się spełni w całości.

Wszystko, co piękne i upragnione

niech będzie w Twoim życiu spełnione!

***