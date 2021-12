Najlepsze życzenia na Nowy Rok 2021. Zobacz jakie życzenia złożyć rodzinie i znajomym z okazji Nowego Roku!

Nowy Rok zwyczaje

Dodatkowo warto pamiętać, że jeśli pierwszą osobą odwiedzającą dom w Nowym Roku jest mężczyzna to zwiastuje to szczęście, natomiast jeśli jest to kobieta to symbolizuje ona pecha.

Nowy Rok – najpiękniejsze życzenia

Szampana piccolo,

Brokatu na czoło,

Uśmiechu na twarzy,

Szampańskiej zabawy,

Życzeń serdecznych,

Wspomnień najlepszych

oraz braku kaca

kiedy w Nowym Roku pamięć wraca …

***

Na wszystkie dni Nowego Roku

Życzę Ci wiary w sercu i światła w mroku.

Obyś jednym krokiem mijał przeszkody.

Byś czuł się silny i wiecznie młody!

***

Już po świętach, stary rok się kończy

jego blask już mija

Nowy 2022 rok do brzegu dobija...

Życzę by był piękny

lepszy od starego

a Tobie przyniósł coś szczególnego...

ze strony innych uważności

a w Twoim sercu wiele miłości,

ponadto uśmiechu na twarzy

i tego o czym Twoja główka marzy...

***

W nowym roku moc uścisków!

dużo zdrowia i pomysłów

lecz na święta trochę słodziej

nich się spełni twe marzenie

niech noc dużo życzeń spełni!

w szczególności właśnie tobie

i bliskiej tobie osobie.

***

Niech już wystrzelą korki z Szampana

A Ty baw się świetnie do białego rana

Wszystkiego najlepszego z okazji Sylwestra życzy…

***

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję

na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.

W te piękne i jedyne w roku chwile

chcę złożyć najlepsze życzenia

pogodnych, zdrowych i radosnych dni

oraz szczęśliwego Nowego Roku.

***

Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami

I rozsypie się nad głowami szczęście i uśmiechów moc

I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami

Nie tylko w tę Sylwestrową noc.

Do siego roku życzy…

***

Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami

I rozsypie się nad głowami szczęście i uśmiechów moc

I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami

Nie tylko w tę Sylwestrową noc.

Do siego roku życzy…

***

Niech petardy zabłysną wysoko na niebie,

niech Nowy Rok szczęściem spłynie na Ciebie,

a los nigdy nie zostawi Cię w potrzebie.

Najlepsze życzenia noworoczne przesyła…

***

Roku bez trosk i zmartwień,

życia w miłości, przyjaźni i szczęściu.

Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie,

a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech:)

***

Przyjemnego szumu w głowie,

wygodnego miejsca w rowie,

no i może jeszcze potem

spokojnego snu pod płotem,

a na każdym kroku

szczęścia w Nowym Roku

***

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji

dotyczących minionego okresu i planów

na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach

życzę wiele zadowolenia i sukcesów

z podjętych wyzwań.

***

Niech Nowy Rok przyniesie Ci radość, miłość,

pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń,

a gdy się one już spełnią,

niech dorzuci garść nowych marzeń,

bo tylko one nadają życiu sens!

***

Rok się już kończy, rok się zaczyna,

otwórzmy więc nową butelkę wina

i razem wypijmy za nasze zdrowie,

aż się zakręci nam troszeczkę w głowie.

***