Najlepsze termy w Polsce wg. Travelist. W TOP 10 znalazło się aż sześć kompleksów z Małopolski

W zimne, ponure dni dobrze jest się wygrzać i wykąpać w cieplutkiej wodzie. I nie chodzi tu o wannę, a termy. W najnowszym rankingu portalu podróżniczego Travelist.pl wśród 10 najpopularniejszych w Polsce wymienianych jest aż sześć Małopolskich. W "TOP 10" są też kompleksy basenowe z Wielkopolski, Dolnego Śląska, okolic Łodzi i Kielc.

TOP 10 basenów termalnych w Polsce. Sprawdź opisy w galerii:

Małopolska "bogata" w termy, bo pod powierzchnią prawie całego województwa znajdują się gorące, zmineralizowane źródła, które są pozostałością po procesach wulkanicznych. Wody mineralne pozwalają leczyć wiele dolegliwości oraz chorób i używa się do tego celu co najmniej od połowy XIX wieku. Te, które są ciepłe - mają od 20 st. Celcjusza wzwyż, czyli wody termalne jeszcze lepiej wpływają na ludzkie organizmy i mają dodatkowy wpływ relaksacyjny. Travelist 10 najlepszych term w Polsce wybrał ankietując osoby, które korzystają z takich miejsc.

Jakie korzyści dają termy?

gorące wody o podwyższonej zawartości siarki poprawiają funkcjonowanie stawów, kręgosłupa, chronią przed miażdżycą, dają ukojenie po urazach i przeciążeniach narządów ruchu,

wody solankowe (zwiększona zawartość chlorku sodu) m.in. łagodzą skutki chorób dróg oddechowych (co ważne dla wszystkich, którzy oddychają smogiem) i mają kolosalny wpływ na psychikę człowieka – uspokajają, wyciszają i poprawiają nastrój. Pixabay Rozpuszczone w wodach termalnych związki chemiczne mają co prawda czasem nieprzyjemny zapach, ale są za to niezwykle korzystne dla zdrowia. I nie tylko zapobiegają, ale nawet leczą niektóre schorzenia. Łagodzą dolegliwości układu mięśniowo-kostnego, bóle, stany zapalne, zwichnięcia czy nawet skręcenia. Wzmacniają cały system krążenia, chronią przed chorobami serca, regulują gospodarkę hormonalną organizmu, poprawią przemianę materii, pomagają na bóle głowy i stawów oraz zdecydowanie przyspieszają proces rekonwalescencji po wielu zabiegach oraz schorzeniach. I co ważne, odstresowują, dają poczucie odprężenia. Baseny termalne to także świetne miejsce hartowania organizmu, miejsce, gdzie można podtrzymać aktywność fizyczną. Wody te posiadają także właściwości chroniące ciało, poprawiające właściwości skóry, która łatwiej chroni się przed szkodliwymi czynnikami. Odpoczynek w gorących basenach, gdy na zewnątrz jest śnieg jest bardzo przyjemny Anna Kaczmarz/Polskapresse Warto przed wyborem miejsca kąpieli zapoznać się ze składem chemicznym wód i ich właściwościami, aby wybrać te, które najlepiej sprzyjają naszym potrzebom.

Tak więc wody termalne nie są wodami czysto leczniczymi. Kompleksy wód termalnych w Małopolsce to raczej miejsca wypoczynku i rekreacji z dodatkową funkcją wspomagania zdrowia. To ośrodki pełnego relaksu.

Najlepsze termy w Polsce wg. Travelist. TOP 10

10. Baseny mineralne Solec Zdrój

Baseny Mineralne w Solcu Zdroju to jedyny w Polsce kompleks basenów z leczniczą wodą siarczkową. Nazwa kompleksu pochodzi od wysokozmineralizowanej, leczniczej wody siarczkowej ze źródła „Malina”, która wykorzystana jest w basenie leczniczym. Solanka siarczkowa stosowana jest od wielu lat jako naturalne tworzywo w leczeniu m.in. choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa, reumatoidalnego zapalenia stawów i kręgosłupa, stanów pourazowych i przeciążeniowych narządów ruchu. Solanka siarczkowa działa jak naturalny peeling, wygładza i uelastycznia skórę.

9. Aqua Park Zakopane

Woda do 32 stopni C.

Są tu m.in.: basen rekreacyjno-pływacki – o długości 25 m i temperaturze wody 30,5 stopni C, z wydzielonymi trzema torami pływackimi i częścią rekreacyjną z biczami wodnymi, basen rekreacyjny (30,5 stopni C), wyposażony w zespół hydromasaży w tym bicze wodne, kaskady i leżanki podwodne, basen zewnętrzny rekreacyjno-pływacki – na tarasie (na zewnątrz hali basenowej), z widokiem na Tatry, dziką rzekę, brodzik dla dzieci (33 stopni C) ze zjeżdżalnią, 6 wanien jacuzzi, zjeżdżalnie rurowe – o długościach do 166 m.

8. Termy Cieplickie

Jelenia Góra

Wszyscy turyści wybierający się w Karkonosze koniecznie powinni zaplanować wizytę w jednej z największych atrakcji regionu – Termach Cieplickich. Park wodny mieści się w Jeleniej Górze, a jego oferta skierowana jest do wszystkich wielbicieli zabaw wodnych, którzy lubią aktywnie spędzać czas.

7. Termy Szaflary

Wody potasowo-sodowo-magnezowo-wapniowo-żelazowo-siarkowe o temperaturze wody do 38 stopni C.

Obiekt posiada pięć niecek basenowych i jacuzzi: basen wewnętrzny z trzytorową zjeżdżalnią rodzinną, basen wewnętrzny wielofunkcyjny z urządzeniami do hydromasażu, basen zewnętrzny z urządzeniami do hydromasażu, basen zewnętrzny rekreacyjny z urządzeniami do hydromasażu oraz rwącą rzeką, zewnętrzny brodzik dla dzieci z fontanną, sauny, jacuzzi.

6. Termy Maltańskie

Poznań

Największy i najlepszy wodny kompleks rekreacyjno-sportowy w Polsce wykorzystujący naturalne wody geotermalne. Położony w malowniczym miejscu nad brzegiem jeziora Maltańskiego, w samym centrum Poznania, który oferuje wspaniałą rozrywkę i relaks dla każdego. Cztery strefy (Aquapark, Baseny Sportowe, Świat Saun oraz SPA 1306) oferują niezliczone atrakcje i całą paletę pozytywnych emocji. Termy Maltańskie w Poznaniu. Na 6 hektarach powierzchni znajduje się wiele basenów zarówno termalnych, jak i sportowych, a także wiele atrakcji dla dzieci Lukasz Gdak / Polska Press

5. Termy Gorący Potok

Szaflary

Woda o temperaturze 34-40 stopni C.

21 niecek basenowych, w tym Siarcane Koloseum, czyli wzorowane na starożytnych, rzymskich łaźniach, z wodami siarkowymi, Wartki Potok – zewnętrzna rynna do pływania, czy granitowe niecki z hydromasażami. W Strefie SPA znajduje się saunarium, kąpiele borowinowe oraz komplet zabiegów relaksujących i upiększających.

4. Termy Uniejów

Woda termalna w Uniejowie pochodzi z odwiertów wykonywanych na głębokości ponad 2000m. Jej niska mineralizacja sprawia, że doskonale sprawdza się w leczeniu wielu chorób i schorzeń (np. przy chorobach skóry, nerwicach, chorobach układu oddechowego, urazach ortopedycznych i reumatyzmie), wspaniale działa na ciało i relaksuje.

3. Termy Bukovina

Bukowina Tatrzańska

Woda typu siarczanowo-chlorkowo-wapniowo-sodowego o mineralizacji 1,5 g/litrze, do 38 stopni C.

Centrum rozrywki dla całej rodziny, ośrodek uzdrowiskowy i rehabilitacyjny. 12 basenów: wewnętrzny, rekreacyjny, o głębokości 1,35 m i temperaturze wody 30-36 stopni C, brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią, o głębokości 0,4 m (30-36 stopni C), rwąca rzeka dla dzieci, o głębokości 0,7 m (30-36 stopni C), basen z hydromasażami, o głębokości 0,4 m (30-36 stopni C), basen zewnętrzny, przy saunie, rekreacyjny, zewnętrzny z hydromasażem, o głębokości 1,3 m (30-36 stopni C), pływacki, zewnętrzny, o głębokości 1,5 m (28-30 stopni C), grota skalna i basen zewnętrzny, spa & wellness, zjeżdżalnie o łącznej długości ponad 100 m.

Jest też wiele saun m.in. rzymska, fińska, góralska, kwiatowa, na podczerwień. Terma Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej. Woda jest czerpana z głębokości 240 m Guntars Mednis, CC BY-SA 3.0

2. Chochołowskie Termy

Woda do 36 stopni C, siarkowa i solankowa.

Najnowszy kompleks termalny na Podhalu. Posiada cztery strefy. Basenowa – to kompleks basenów zewnętrznych i wewnętrznych (w tym pływacki), z urządzeniami relaksującymi i zabawowymi, nieckami z wymuszonym obiegiem wody, plażami oraz obszarami dla dzieci. Lecznicza - oferuje beczki i basen termalny z wodami siarkową i solankową. Saunarium z całym kompleksem saun (fińska, bio, sucha, parowa, aromatyczna, na podczerwień) i miejscami schłodzeń. I kompleks SPA. Jest kilka zjeżdżalni (z zapadnią i pontonowe).

1. Termy Bania

Białka Tarzańska

Woda do 36 stopni C.

Łączy zalety parku wodnego z odprężeniem w basenach termalnych. Oferuje strefę saunarium z niemal wszystkimi dostępnymi rodzajami saun oraz tężnią solankową. Dopełnieniem oferty są gabinety oferujące masaże oraz zabiegi na ciało. Szczególną atrakcją obiektu są niecki basenowe naturalnie przedłużone na zewnątrz w taki sposób, aby każdy, nie wychodząc z wody, mógł wypłynąć na zewnątrz i skorzystać z przyjemnych i ciepłych kąpieli, wpatrując się w panoramę Tatr. Terma Bania, Białka Tatrzańska. Woda zasilająca baseny jest pompowane z głębokości 2500 m i ma aż 72 stopnie Celsjusza, dlatego musi być schładzana do optymalnej temperatury ok. 34 stopni.

Anna Kaczmarz/Polskapresse

