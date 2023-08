Najlepsze polskie dokumenty z Krakowskiego Festiwalu Filmowego w kinach Krakowa i Małopolski od 24 sierpnia

Seanse w ramach przeglądu odbywać się będą od sierpnia do grudnia 2023. Każdego miesiąca na ekrany kin trafi jeden spośród wybranych tytułów. W Krakowie filmy będzie można obejrzeć we wszystkich kinach studyjnych. To Kino Pod Baranami, Agrafka, Kika, Paradox, Kijów, Mikro i Sfinks. W Małopolsce – w kinie Marzenie w Tarnowie, Regis w Bochni oraz w Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej.

- Już po raz trzeci dzielimy się z widzami krakowskich i małopolskich kin tym, co wydało się nam najlepsze podczas ostatniej edycji festiwalu. Polscy twórcy nie zamykają oczu na przemiany we współczesnym świecie, przyglądają się ludzkim słabościom, zmaganiom z bólem, towarzyszą poszukiwaniu doskonałości w sztuce i raju na ziemi. W naszym programie dominują reżyserki. To też znak czasu - mówi dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego, Krzysztof Gierat.

Na pierwszy ogień idzie film „Globus” w reżyserii Clary Kleininger-Wanik.

Kiedy w życie wchodzi nowa ustawa zakazująca występów cyrkowych z udziałem zwierząt, Adi i Mioara, trenerzy zwierząt w bukareszteńskim cyrku, muszą wymyślić, jak urozmaicić swoje występy, by nie stracić publiczności. Na pomoc z samego Las Vegas przybywa do Rumunii światowej sławy reżyser spektakli cyrkowych. W kilka miesięcy ekipa musi się dostosować do nowej wizji artystycznej. Będzie to wymagało nauki akrobacji i zadań, z jakimi do tej pory nie mieli do czynienia. Ambicją nowego opiekuna grupy, który współpracował m.in. ze słynnym Cirque du Soleil, jest stworzenie najwspanialszego widowiska cyrkowego w tej części Europy.

Projekcja filmu „Globus” z udziałem reżyserki odbędzie się w czwartek 24 sierpnia o 18.30 w krakowskim kinie Agrafka. W kolejnych dniach aż do 1 września dokument będzie pokazywany w pozostałych kinach (z wyjątkiem kina Sfinks i kina Kijów). Potem publiczność będzie miała okazję obejrzeć cztery inne filmy.