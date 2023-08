Najlepsze miejsca w Polsce na grzyby. To grzybiarskie Eldorado

Gdzie znajdziemy świetne miejsca na grzybobranie w Polsce?

Okres od sierpnia do października to czas, gdy grzybiarskie serca biją mocniej. Portal grzyby.pl informuje, że aktualnie trwa duży wysyp borowików, koźlarzy i podgrzybków. To doskonała wiadomość dla wszystkich entuzjastów zbierania grzybów. Niezależnie od poziomu doświadczenia, każdy może odnaleźć swój grzybiarski skarb w polskich lasach.

Sezon na grzyby to czas, kiedy natura obdarowuje nas obfitością smakowitych i aromatycznych skarbów. Od sierpnia do października lasy w Polsce stają się areną dla pasjonatów grzybobrania. Gdzie jednak znajdziemy prawdziwe grzybiarskie eldorado? Małgorzata Genca/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne

Najlepsze miejsca na zbieranie grzybów w Polsce to m.in. pogranicze województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz obszary województw: wielkopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. To właśnie tam grzybiarskie zdobycze są obecnie obfite.