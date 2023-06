Najlepsze memy po meczu Mołdawia - Polska. Internauci znowu dopisali i wyśmiali postawę Polaków. Kompromitacja biało-czerwonych

Wstyd i hańba – tylko tak można określić postawę piłkarskiej reprezentacji Polski w drugiej połowie meczu z Mołdawią w Kiszyniowie w eliminacjach EURO 2024. Biało-czerwoni prowadzili do przerwy 2:0…

Awans do finałów EURO 2024 wywalczą po dwa najlepsze zespoły we wszystkich grupach. Później zostałaby jeszcze furtka w postaci barażów dla najlepszych zespołów Ligi Narodów, które z eliminacji nie wywalczyły awansu. Oczywiście w naszej drużynie o barażach nikt nie myśli. Z całą pewnością nie można lekceważyć żadnego rywala, ale Polska miała wyjątkowe szczęście w losowaniu i trafiła do bardzo łatwej grupy. Zajęcie przynajmniej drugiego miejsca jest obowiązkiem biało-czerwonych i pozycja niższa w tabeli na koniec eliminacji byłaby ogromnym wstydem.