Najlepsze krakowskie księgarnie czekają na głosy w plebiscycie Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Kraków od lat aktywnie wspiera swoje księgarnie i antykwariaty. Pełnią one nieocenioną rolę „małych centrów” życia kulturalnego w poszczególnych dzielnicach, a także budują atmosferę Miasta Literatury UNESCO. Piąta edycja plebiscytu "Wybieramy Księgarnie Roku" to okazja do bliższego poznania nie tylko krakowskich księgarń i antykwariatów, ale i osób, które wzmacniają lokalną społeczność czytających – księgarzy i księgarek. Tworzą oni miejsca, w których książka służy nie tylko do czytania – może być oknem na świat, okazją do rozmowy z kimś, kto ma podobne spostrzeżenia, ale też przedmiotem konstruktywnego sporu i przyczynkiem do dyskusji prowadzącej do pozytywnych zmian.

Głosy można oddawać do 8 grudnia stacjonarnie w księgarniach i antykwariatach biorących udział w plebiscycie, a także poprzez stronę internetową ksiegarnie.miastoliteratury.pl. Wybieramy miejsca, które wyróżniają się w kategoriach odpowiadających temu, co czytelnicy i czytelniczki cenią w nich najbardziej: najlepsze książki, najlepsi księgarze, najlepszy klimat i najlepsze wydarzenia kulturalne. Podpowiedzi warto szukać na facebookowym profilu Krakowa Miasta Literatury UNESCO – będą tam prezentowane antykwariaty i księgarnie, a także ich gospodarze. Cztery miejsca z najlepszymi rezultatami w poszczególnych kategoriach otrzymają Znak Jakości Krakowa Miasta Literatury UNESCO za rok 2021.