Najlepsze filmy 2019 roku. Nie było łatwo wybrać!

Wycieczki do świata komiksu, nowatorskie kryminały, kameralne filmy obyczajowe i perełki rodzimej kinematografii. 2019 był świetnym rokiem w historii kina. Choć nie było to łatwe zadanie wybraliśmy dla Was 10, naszym zdaniem najlepszych obrazów mijającego roku.

MuzoTok: Maciej Obara Wideo