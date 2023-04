Najlepsza aktorka, aktor i wschodząca gwiazda. Krakowski festiwal Mastercard Off Camera ogłasza swe nominacje Paweł Gzyl

Tomasz Kot w filmie "Wyrwa" Materiały prasowe

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera to między innymi Konkurs Polskich Filmów Fabularnych, w którym do zdobycia jest Nagroda Dominiki Kulczyk & dFlights w wysokości 100.000 zł. Spośród nominowanych filmów jury wybiera także laureatów w konkursach na Najlepszą Aktorkę, Najlepszego Aktora i Mastercard Rising Star, czyli najlepszy debiut aktorski w filmie pełnometrażowym.